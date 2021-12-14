Названы главные экономические риски в 2022 году

В 2022 году мировую экономику ждет устойчивое развитие, но есть риски.

В 2022 году мировую экономику ждет устойчивое развитие, но есть риски.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

В пример аналитики приводят "омикрон"-штамм коронавируса: в случае если новая вариация COVID-19 окажется более заразной и смертоносной, это негативно отразится на экономическом росте. Государства будут вынуждены ввести ограничения, что приведет к спаду роста мировой экономики до 4,2%. Далее может возникнуть кризис логистической инфраструктуры, будут нарушены поставки

Другим риском аналитики называют высокую инфляцию. В начале 2021 года в США прогнозировалось инфляция в 2%, сейчас она поставляет почти 7%.

Негативно на экономику уже в будущем году может повлиять изменение климата, которое вызывает погодные аномалии. Это приведет к удорожанию продуктов, что ускорит общую инфляцию.

Еще один риск в 2022 году - повышение базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Это может негативно отразится на развивающихся рынках, могут пострадать экономики Аргентины, ЮАР, Турции, Бразилии и Египта.