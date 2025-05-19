Названа сумма средств, предусмотренных на лечение различных заболеваний в Азербайджане

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на лечение различных заболеваний выделят 303,4 млн манатов.

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на лечение различных заболеваний выделят 303,4 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

65,9 млн манатов из этих средств будет направлено на лечение сахарного диабета, 57,5 млн манатов - на борьбу с онкологическими заболеваниями, 50,9 млн манатов - на лечение злокачественных и наследственных заболеваний крови, 46 млн манатов - на лечение хронической почечной недостаточности, 28,8 млн манатов - на программу иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, 16,3 млн манатов - на лечение гемофилии, 10,1 млн манатов - на развитие донорства крови и организацию службы крови, 7,5 млн манатов - на лечение рассеянного склероза, 6,4 млн манатов - на меры по борьбе с ВИЧ/СПИД, 6 млн манатов - на лечение ихтиоза и болезни "бабочки", 5 млн манатов - на программы по охране здоровья матери и ребенка, 2,4 млн манатов - на борьбу с туберкулезом, 0,6 млн манатов - на лечение кистозного фиброза у детей.