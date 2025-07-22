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Названа сумма НДС, возвращенная за I полугодие потребителям в Нахчыване

Названа сумма НДС, возвращенная за I полугодие потребителям в Нахчыване 17^26 Названа сумма НДС, возвращенная потребителям за I полугодие в Нахчыване.
Финансы
22 июля 2025 г. 17:37
Названа сумма НДС, возвращенная за I полугодие потребителям в Нахчыване

В первом полугодии 2025 года потребителям в Нахчыване вернули более 808 тыс. манатов НДС.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, в первой половине текущего года потребителям - физическим лицам было возвращено 808,4 тыс. манатов НДС, уплаченного за товары, приобретенные на объектах розничной торговли или общепита в Нахчыванской Автономной Республике (за исключением нефтегазовой продукции, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за услуги, оказанные медицинскими учреждениями и лицами, занимающимися частной врачебной практикой.

Отмечается, что это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма НДС, возвращенного жителям Автономной республики на сегодняшний день, приблизилась к 3 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda I yarımildə vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

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