Названа сумма НДС, возвращенная за I полугодие потребителям в Нахчыване

17^26 Названа сумма НДС, возвращенная потребителям за I полугодие в Нахчыване.

В первом полугодии 2025 года потребителям в Нахчыване вернули более 808 тыс. манатов НДС.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, в первой половине текущего года потребителям - физическим лицам было возвращено 808,4 тыс. манатов НДС, уплаченного за товары, приобретенные на объектах розничной торговли или общепита в Нахчыванской Автономной Республике (за исключением нефтегазовой продукции, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за услуги, оказанные медицинскими учреждениями и лицами, занимающимися частной врачебной практикой.

Отмечается, что это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма НДС, возвращенного жителям Автономной республики на сегодняшний день, приблизилась к 3 млн манатов.