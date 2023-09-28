О нас

Названа причина обновления монеты номиналом 5 гяпиков в Азербайджане

Названа причина обновления монеты номиналом 5 гяпиков в Азербайджане В Азербайджане все еще существует спрос на металлические денежные знаки малых номиналов (1, 3 и 5 гяпиков), и в этом году наблюдается рост спроса до 6%.
Финансы
28 сентября 2023 г. 15:25
Названа причина обновления монеты номиналом 5 гяпиков в Азербайджане

В Азербайджане все еще существует спрос на металлические денежные знаки малых номиналов (1, 3 и 5 гяпиков), и в этом году наблюдается рост спроса на них до 6%.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана в связи с обновлением денежного знака номиналом 5 гяпиков.

"Спрос на денежные знаки малых номиналов в обращении, в том числе на 5 гяпиков, обусловлен в основном тем, что они до сих пор широко используются в ценообразовании и розничной торговле. В соответствии с международной практикой и в случаях, вытекающих из законодательства страны, центральные банки проводят обновления в оформлении и элементах защиты денежных знаков.

В дизайн обновленного денежного знака было добавлено изображение государственного герба и года выпуска в соответствии с монетами номиналом 10, 20 и 50 гяпиков, обновление которых было произведено в 2021-2022 годах. Это также связано с изменениями, внесенными в соответствующее законодательство”, - отмечается в заявлении.

Напомним, что в последний раз обновленные металлические денежные знаки номиналом 10 и 50 гяпиков были выпущены в Азербайджане 27 июля прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 5 qəpiklik metal pul nişanının yenilənməsinin səbəbi açıqlanıb

Самое важное

СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку
Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку
27 сентября 2023 г. 14:46
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
27 сентября 2023 г. 11:15
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
27 сентября 2023 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
27 сентября 2023 г. 10:52
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00
Завершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
ФотоЗавершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
26 сентября 2023 г. 13:23
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 22:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi