Названа причина обновления монеты номиналом 5 гяпиков в Азербайджане

В Азербайджане все еще существует спрос на металлические денежные знаки малых номиналов (1, 3 и 5 гяпиков), и в этом году наблюдается рост спроса до 6%.

В Азербайджане все еще существует спрос на металлические денежные знаки малых номиналов (1, 3 и 5 гяпиков), и в этом году наблюдается рост спроса на них до 6%.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана в связи с обновлением денежного знака номиналом 5 гяпиков.

"Спрос на денежные знаки малых номиналов в обращении, в том числе на 5 гяпиков, обусловлен в основном тем, что они до сих пор широко используются в ценообразовании и розничной торговле. В соответствии с международной практикой и в случаях, вытекающих из законодательства страны, центральные банки проводят обновления в оформлении и элементах защиты денежных знаков.

В дизайн обновленного денежного знака было добавлено изображение государственного герба и года выпуска в соответствии с монетами номиналом 10, 20 и 50 гяпиков, обновление которых было произведено в 2021-2022 годах. Это также связано с изменениями, внесенными в соответствующее законодательство”, - отмечается в заявлении.

Напомним, что в последний раз обновленные металлические денежные знаки номиналом 10 и 50 гяпиков были выпущены в Азербайджане 27 июля прошлого года.