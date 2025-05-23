Названа доля ненаблюдаемой экономики в ВВП Азербайджана

13:19

Доля ненаблюдаемой экономики в Азербайджане составляет 7,7% к ВВП.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета статистики Рауф Салимов на международной конференции, посвященной борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

По его словам, из этой суммы 1,8% к ВВП приходится на теневую экономику.

"Несмотря на кажущуюся незначительность, это означает, что товары и услуги на сумму около 3,2 млрд манатов остаются вне статистического учета, а 2,2 млрд манатов добавленной стоимости — сокрыты от регистрации", - подчеркнул Салимов.

Он отметил, что около 35% ВВП страны приходится на нефтегазовый сектор, где "операции прозрачны и полностью учтены".

"Следовательно, вся ненаблюдаемая экономика сосредоточена в ненефтяном секторе", - добавил он.