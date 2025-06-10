Названа дата окончания срока страхования хлопковых полей в Азербайджане

Срок страхования хлопковых полей в Азербайджане через механизм государственного аграрного страхования завершается через 3 дня.

Срок страхования хлопковых полей в Азербайджане через механизм государственного аграрного страхования завершается через 3 дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Фонд аграрного страхования.

"Фермеры и владельцы хозяйств до 13 июня могут обратиться в Фонд и застраховать хлопковые поля от града, бури, урагана, наводнений, ливневых дождей и других рисков. Благодаря тому, что 50% страхового взноса оплачивает государство, фермеры могут застраховать свои поля, заплатив незначительную сумму. Размер страхового взноса для страхования одного гектара хлопкового поля в Азербайджане составляет от 15 до 30 манатов в зависимости от урожайности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2023 году хлопководам было выплачено 950 тыс. манатов страховых выплат, а в 2024 году предусмотрена выплата компенсации в размере 1,2 млн манатов.