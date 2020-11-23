Названа дата очередного аукциона по облигациям AzerGold

Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital"

30 ноября ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ) проведет аукцион на размещение второго транша процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ЗАО AzerGold на сумму 10 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, речь идет о 100 тыс. облигаций номиналом 100 долларов каждая.

Решением Листингового комитета биржи указанные ценные бумаги включены в листинг в стандартном сегменте рынка и будут размещены методом конкурентных торгов. В этот раз взимаемую с инвесторов комиссию по размещению (0,02%) AzerGold возьмет на себя.

Годовая доходность облигаций, которые будут в обращении в течение 3 лет, составляет 4%. Проценты будут выплачиваться раз в квартал. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital". Однако лица, заинтересованные в участии в аукционе, могут обращаться во все инвестиционные компании-члены биржи.