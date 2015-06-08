​Назначены два новых вице-президента Азиатского банка развития

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) назначил Дивакара Гупту (Diwakar Gupta) вице-президентом по операциям частного сектора и совместного финансирования и Бамбанга Сусантано (Bambang Susantano) вице-президентом по управлению знаниями и устойчивому развитию.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, ранее вице-президентом по операциям частного сектора и совместного финансирования был Лакшми Вентачалам (Lakshmi Venkatachalam). Новый вице-президент Дивакар Гупта до этого занимал должность исполнительного директора и главного финансового директора Государственного банка Индии и получил степень магистра в Делийском университете.

Пост вице-президента по управлению знаниями и устойчивому развитию ранее занимал Бинду Лохани (Bindu Lohani). Новый вице-президент до этого служил в качестве заместителя министра транспорта Индонезии и получил степень доктора в Университете Беркли в Калифорнии.

Напомним, что АБР, головной офис которого находится в Маниле, создан в 1966 году. Членами банка являются 67 стран. Объем финансовой помощи банка в 2014 году составил примерно 22,9 млрд. манатов, из которых 9,2 млрд. приходится на долю совместного финансирования.