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    ​Назначены два новых вице-президента Азиатского банка развития

    Это Дивакар Гупта и Бамбанг Сусантано

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) назначил Дивакара Гупту (Diwakar Gupta) вице-президентом по операциям частного сектора и совместного финансирования и Бамбанга Сусантано (Bambang Susantano) вице-президентом по управлению знаниями и устойчивому развитию.

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, ранее вице-президентом по операциям частного сектора и совместного финансирования был Лакшми Вентачалам (Lakshmi Venkatachalam). Новый вице-президент Дивакар Гупта до этого занимал должность исполнительного директора и главного финансового директора Государственного банка Индии и получил степень магистра в Делийском университете.

    Пост вице-президента по управлению знаниями и устойчивому развитию ранее занимал Бинду Лохани (Bindu Lohani). Новый вице-президент до этого служил в качестве заместителя министра транспорта Индонезии и получил степень доктора в Университете Беркли в Калифорнии.

    Напомним, что АБР, головной офис которого находится в Маниле, создан в 1966 году. Членами банка являются 67 стран. Объем финансовой помощи банка в 2014 году составил примерно 22,9 млрд. манатов, из которых 9,2 млрд. приходится на долю совместного финансирования. 

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