Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB

Назначен новый руководитель азербайджанского представительства Исламского банка развития (IsDB).

Назначен новый руководитель азербайджанского представительства Исламского банка развития (IsDB).

По информации Report, представительство возглавит Лала Юсифова.

Ранее Юсифова работала проектным менеджером в Организации Объединенных Наций.

Отметим, что бывший менеджер IsDB по стране Тамерлан Тагиев недавно покинул свой пост и был назначен исполнительным директором Центра анализа и координации четвертой промышленной революции при Министерстве экономики.

Напомним, что Азербайджан стал членом IsDB в 1992 году. Сейчас доля участия страны в капитале банка составляет 50,8 млн исламских динаров (0,1% от общего капитала IsDB).