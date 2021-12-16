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Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB

Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB Назначен новый руководитель азербайджанского представительства Исламского банка развития (IsDB).
Финансы
16 декабря 2021 г. 16:47
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB

Назначен новый руководитель азербайджанского представительства Исламского банка развития (IsDB).

По информации Report, представительство возглавит Лала Юсифова.

Ранее Юсифова работала проектным менеджером в Организации Объединенных Наций.

Отметим, что бывший менеджер IsDB по стране Тамерлан Тагиев недавно покинул свой пост и был назначен исполнительным директором Центра анализа и координации четвертой промышленной революции при Министерстве экономики.

Напомним, что Азербайджан стал членом IsDB в 1992 году. Сейчас доля участия страны в капитале банка составляет 50,8 млн исламских динаров (0,1% от общего капитала IsDB).

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Версия на английском языке New head of Azerbaijani office of IsDB appointed
Версия на азербайджанском языке İslam İnkişaf Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinə yeni rəhbər təyin olunub

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