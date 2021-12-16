Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB

Назначен новый руководитель азербайджанского представительства Исламского банка развития (IsDB).
По информации Report, представительство возглавит Лала Юсифова.
Ранее Юсифова работала проектным менеджером в Организации Объединенных Наций.
Отметим, что бывший менеджер IsDB по стране Тамерлан Тагиев недавно покинул свой пост и был назначен исполнительным директором Центра анализа и координации четвертой промышленной революции при Министерстве экономики.
Напомним, что Азербайджан стал членом IsDB в 1992 году. Сейчас доля участия страны в капитале банка составляет 50,8 млн исламских динаров (0,1% от общего капитала IsDB).