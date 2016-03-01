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    ​Назначен еще один советник министра налогов Азербайджана

    Число советников министра налогов достигло 8

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов назначил еще одного советника. 

    Как сообщает Report, тем самым число советников министра налогов достигло 8.

    Приказом министра налогов советник налоговой службы 3-го ранга Эльчин Фаррух оглу Мамедов освобожден от должности начальника Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков и назначен советником.

    Другим приказом министра советник налоговой службы 3-го ранга Махир Ахмедага оглу Рафиев назначен начальником Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков. 

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