​Назначен еще один советник министра налогов Азербайджана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов назначил еще одного советника.
Как сообщает Report, тем самым число советников министра налогов достигло 8.
Приказом министра налогов советник налоговой службы 3-го ранга Эльчин Фаррух оглу Мамедов освобожден от должности начальника Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков и назначен советником.
Другим приказом министра советник налоговой службы 3-го ранга Махир Ахмедага оглу Рафиев назначен начальником Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков.
Tural İbadlıАвтор новости