​Назначен еще один советник министра налогов Азербайджана

Число советников министра налогов достигло 8

1 марта, 2016 17:53

https://report.az/storage/news/4c96b34e6e09492d9fd60d2bdd808c29/224c9cb3-9eac-40bf-bb01-905db5caec73_292.jpg Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов назначил еще одного советника. Как сообщает Report, тем самым число советников министра налогов достигло 8. Приказом министра налогов советник налоговой службы 3-го ранга Эльчин Фаррух оглу Мамедов освобожден от должности начальника Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков и назначен советником. Другим приказом министра советник налоговой службы 3-го ранга Махир Ахмедага оглу Рафиев назначен начальником Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.