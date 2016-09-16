Натиг Амиров: SOCAR становится образцом для других госструктур

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Выпуск облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) является инновационным шагом на местном финансовом рынке". Как передает Report, об этом сообщил на церемонии презентации облигаций SOCAR помощник президента по вопросам экономических реформ Натиг Амиров.

По его словам, облигации SOCAR позволят не занимающимся предпринимательством гражданам страны вкладывать свои доходы в надежные финансовые инструменты: “Внедрение подобных финансовых инструментов в нынешних условиях имеет особое значение. Тем самым SOCAR демонстрирует свою готовность к общественному контролю, становясь примером для других госструктур в вопросе корпоративного управления, поощряя их к активности на финансовом рынке и привлечению средств таким способом”.

Н.Амиров отметил, что доходы с облигаций SOCAR освобождены от налогообложения на три года и в дальнейшем возможно продление этого срока.