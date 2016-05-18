​Население Азербайджана увеличило расходы на погашение процентов по кредитам на 40%

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года население Азербайджана потратило на погашение процентов по кредитам 372,317 млн. манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, это равно 2,7% общих доходов населения страны.

Таким образом, удельный вес средств, потраченных населением на погашение процентов по кредитам, вырос. В годовом сравнении наблюдается рост на 40,2%, что связано с ростом курса доллара.

Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года население потратило на эти цели 265,635 млн. манатов или 2,1% своих доходов.