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    ​Население Азербайджана увеличило расходы на погашение процентов по кредитам на 40%

    Это связано с ростом курса доллара

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года население Азербайджана потратило на погашение процентов по кредитам 372,317 млн. манатов. 

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, это равно 2,7% общих доходов населения страны.

    Таким образом, удельный вес средств, потраченных населением на погашение процентов по кредитам, вырос. В годовом сравнении наблюдается рост на 40,2%, что связано с ростом курса доллара.

    Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года население потратило на эти цели 265,635 млн. манатов или 2,1% своих доходов. 

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