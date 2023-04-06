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Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана выросли на 75%

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана выросли на 75% В январе-марте этого года налоговые поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики увеличились на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4 млрд 899,5 млн манатов.
Финансы
6 апреля 2023 г. 11:25
Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана выросли на 75%

В январе-марте этого года налоговые поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики увеличились на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4 млрд 899,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По его словам, 2 млрд 618 млн манатов налоговых поступлений были сформированы за счет ненефтегазового сектора. Это на 16,4% больше, чем годом ранее.

"Значительный рост фискальных доходов укрепляет устойчивость нашей экономики", - написал министр.

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Версия на английском языке Tax revenues in Azerbaijan up 75%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi daxilolmaları 75 % artıb

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