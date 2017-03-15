Налоговые поступления в этом году сократились на 15%

https://report.az/storage/news/15ca1468045f4a07d173c40e136d9bba/79ae2cc6-5b43-4cc7-a407-3369971d99fe_292.jpg
Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале налогоплательщики по линии министерства налогов перечислили в госбюджет Азербайджана 939 138 200 манатов.
Как сообщает Report, это на 162 359 400 манатов или 14,74% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
По информации, тем самым годовое поручение выполнено на 105,2%.
За отчетный период в стране зарегистрировано 68 172 налогоплательщиков, из них 492 – плательщики НДС.
Tural İbadlıАвтор новости