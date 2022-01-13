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Продлены налоговые льготы за услуги по обязательному медицинскому страхованию

Продлены налоговые льготы за услуги по обязательному медицинскому страхованию Срок освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) при оказании услуг обязательного медицинского страхования в Азербайджане продлен до 1 января 2023 года.
Финансы
13 января 2022 г. 16:01
Продлены налоговые льготы за услуги по обязательному медицинскому страхованию

Срок освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) при оказании услуг обязательного медицинского страхования в Азербайджане продлен до 1 января 2023 года.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утвердил изменения в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям в статью 164.1.51 кодекса, налоговые льготы за услуги по обязательному медицинскому страхованию продлены еще на 1 год.

Отметим, что срок их действия истек 1 января текущего года. Ставка НДС в Азербайджане составляет 18 %.

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