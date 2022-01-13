Продлены налоговые льготы за услуги по обязательному медицинскому страхованию

Срок освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) при оказании услуг обязательного медицинского страхования в Азербайджане продлен до 1 января 2023 года.

Срок освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) при оказании услуг обязательного медицинского страхования в Азербайджане продлен до 1 января 2023 года.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утвердил изменения в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям в статью 164.1.51 кодекса, налоговые льготы за услуги по обязательному медицинскому страхованию продлены еще на 1 год.

Отметим, что срок их действия истек 1 января текущего года. Ставка НДС в Азербайджане составляет 18 %.