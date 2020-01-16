Микаил Джаббаров: Налоговые поступления в прошлом году достигли исторического максимума

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В 2019 году номинальный рост доходов населения Азербайджана составил 7,4%, превысив среднегодовую инфляцию (2,6%).

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров на пресс-конференции.

"В то же время темп роста среднемесячной заработной платы составил 16,4%, что значительно превысило темпы роста доходов населения, и это связано как с ростом зарплат, так и с легализацией рынка труда", - сказал он.

По словам министра, в результате налоговых реформ объем теневой экономики сокращается.

"Налоговые поступления в 2019 году достигли исторического максимума в 7 672,6 млн манатов. За последние два года сверхвыплаты в госбюджет сократились на 721,4 млн манатов", - сказал Джаббаров.

Он отметил, что прогноз налоговых поступлений в ненефтяном секторе в прошлом году выполнен на 109,1%, что является самым высоким показателем на сегодняшний день: "Налоговые поступления в ненефтяном секторе возросли на 458,3 млн манатов или 9,1% - до 5 432,3 млн манатов. Доля поступлений от этого сектора составляет 70,8% общих налоговых поступлений. Объем поступлений в ненефтяном секторе по НДС увеличился на 16,4%, акцизному налогу - в 4,7 раза, налогу на прибыль - 12,6%. Доходы в регионах увеличились на 11,9% и составили 795,4 млн манатов".