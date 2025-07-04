Накопленный убыток "Азерхалча" превысил 24 млн манатов

Накопленный убыток "Азерхалча" превысил 24 млн манатов

Компания "Азерхалча" завершила 2024 год с убытком в 2,118 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 21,3% больше, чем в 2023 году.

Однако накопленный убыток компании увеличился на 9,4% и достиг 24,231 млн манатов.

В прошлом году основной операционный (продажный) доход "Азерхалча" составил 5,347 млн ​​манатов (на 23,2% больше, чем в годом ранее), прочие операционные доходы - 194 тыс. манатов (-34,2%), процентные доходы - 537 тыс. манатов (-8,7%), а операционные расходы - 8,196 млн манатов (+17,6%).

На 1 января текущего года активы "Азерхалча" составили 60,331 млн манатов (-21,7%). За отчетный период обязательства компании увеличились на 9,1% до 1,77 млн ​​манатов, а ее балансовый капитал сократился на 22,4% до 58,561 млн манатов.