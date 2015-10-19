​Начальник отдела министерства налогов освобожден от занимаемой должности

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ За серьезные недочеты при исполнении должностных функций государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля Территориального налогового департамента №2 Бабаев Рамиль Мехъеддин оглу освобожден от занимаемой должности.

Об этом Report сообщили из отдела аналитической информации министерства.

В результате проведенных внутренних контрольных мероприятий и анализа поступивших от граждан обращений выявились случаи неправильного ведения работ с налогоплательщиками на подведомственной Р.Бабаеву территории, необеспечения участия налогоплательщиков при расследовании им материалов проверок, несвоевременной отправки налогоплательщикам требований и решений, вынесенных на основе проверяемых материалов, организации незаконных спортивных азартных игр, непринятия соответствующих мер против продажи не имеющих лицензии алкогольных напитков и не имеющих акцизной марки табачных изделий и др.

Несмотря на признание Р.Бабаевым допущенных недочетов, с учетом наличия за последние несколько месяцев в его отношении выговора и строгого выговора с предупреждением, по приказу министра налогов от 16 октября 2015 года, согласно пункту "с" статьи 70 Трудового кодекса Азербайджанской Республики и 5-й части статьи 46 "Положения о службе в государственных налоговых органах" деятельность Бабаева Рамиля Мехъеддин оглу в налоговых органах была прекращена.