​На валютном рынке Азербайджана возникла напряженность

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня утром на рынке наличной и безналичной валюты Азербайджана возникла напряженность. Спрос на доллар, созданный в связи с ростом официального курса в течение последних двух недель, еще больше обострился в связи с решением Великобритании о выходе из Евросоюза.

Как сообщает Report, укрепление доллара на мировом рынке сказалось и на валютном рынке Азербайджана. Ряд коммерческих банков уже ввели ограничение на продажу наличной валюты. В различных банках эта сумма меняется от 2 до 10 тыс. долларов на человека.

Спрос на наличный доллар юридических и физических лиц – клиентов банков также значительно вырос. Коммерческие банки не способны удовлетворить растущий спрос компаний на валюту из-за дефицита, возникшего в результате укрепления доллара. Причиной является нежелание банков нарушать свои валютные позиции.

Отметим, что если утром курс продажи наличного доллара составил 1,58 AZN/USD, сейчас он вырос до 1,59 AZN/USD. Напомним, что официальный курс Центробанка Азербайджана равен 1,5332 AZN/USD. Согласно правилам ЦБА, коммерческие банки могут продавать доллар с разницей в 4%. То есть на сегодняшний день максимальный курс продажи доллара может быть равен 1,5945 AZN/USD.

Аналитическая группа Report не исключает резкий рост курса доллара до 27 июня.