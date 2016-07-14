​На рынке первичного жилья Азербайджана отмечается рост цен

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Во втором квартале 2016 года на рынке жилой недвижимости наблюдается снижение цен на 0,9%, в том числе, на рынке вторичного жилья - на 0,9%. В свою очередь, на рынке первичного жилья отмечается рост цен на 0,4%.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную статистику, в июне цены на потребительские товары и услуги подешевели на 0,5% по сравнению с маем, в январе-июне подорожали на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.