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На освобожденных от оккупации землях Азербайджана создадут банковскую сеть

На освобожденных от оккупации землях Азербайджана создадут банковскую сеть Наша героическая армия освободит все оккупированные территории
Финансы
30 октября 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях Азербайджана создадут банковскую сеть
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После полного освобождения оккупированных территорий Азербайджана там будет создана банковская сеть.

Как передает Report, об этом председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов сообщил на онлайн пресс-конференции.

"С чувством гордости хочу сказать, что под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия освободила от оккупации более 180 населенных пунктов. Мы верим, что наша героическая армия освободит все оккупированные земли. Освобождение территории положительно скажется на нашей экономике", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bank şəbəkəsi qurulacaq

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