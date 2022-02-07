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На мировых рынках стоимость золота незначительно выросла

На мировых рынках стоимость золота незначительно выросла Стоимость золота выросла в понедельник утром на отсутствии рисковых настроений, инвесторы в ожидании ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.
Финансы
7 февраля 2022 г. 09:58
На мировых рынках стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота выросла в понедельник утром на отсутствии рисковых настроений, инвесторы в ожидании ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 3,45 долларов, или на 0,2%, до 1 811,35 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,41%, до 22,793 доллара за унцию.

На стоимость драгоценного металла повлиял пятничный отчет по рынку труда в США. Так, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тыс. При этом аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне декабря и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 150 тыс.

"Цена на драгоценный металл выросла после выхода отчета о занятости в США, который оказался лучше, чем ожидалось, а также в связи с тем, что трейдеры пересматривают вопрос о том, будет ли Федеральная резервная система более агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику", — пишет газета Wall Street Journal со слов аналитиков.

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