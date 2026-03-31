    На форуме в КНР обсуждено формирование устойчивой экосистемы в банках Азербайджана

    На форуме в КНР обсуждено формирование устойчивой экосистемы в банках Азербайджана

    В Китае обсуждено формирование устойчивой финансовой экосистемы в банковском секторе Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде в своем выступлении на Форуме финансистов стран Глобального Юга 2026 в Пекине рассказал об инициативах, реализуемых банком для формирования устойчивой финансовой экосистемы и повышения устойчивости финансовых институтов. Он также сообщил о проделанной работе в рамках "Дорожной карты по устойчивым финансам: 2023-2026", применении Зеленой таксономии, интеграции экологических, социальных и управленческих (ЭСУ) рисков в нормативную базу и повышение устойчивости финансовых институтов.

    Подчеркнув важность международного сотрудничества, Ш.Махмудзаде отметил инициативу, реализуемую совместно с международными партнерами, которая направлена на согласование и повышение сопоставимости глобальных таксономий.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде
    Azərbaycan banklarında dayanıqlı ekosistem formalaşdırılması müzakirə edilib

    Последние новости

    19:15

    Великобритания направляет дополнительные военные силы на Ближний Восток

    Другие страны
    19:02

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу из пяти пунктов по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:00

    Посол РФ в Иране выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации

    В регионе
    18:52

    КСИР пригрозил ударами по американским компаниям

    Другие страны
    18:43
    Видео

    В Турции раскрыт факт кибермошенничества на полмиллиона долларов

    В регионе
    18:34

    Прево поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из Ирана

    Внешняя политика
    18:28

    Латвия направила России ноту протеста из-за заявлений о беспилотниках

    Другие страны
    18:28

    IX фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в Шуше в середине мая

    Kультурная политика
    18:26
    Фото

    На форуме в КНР обсуждено формирование устойчивой экосистемы в банках Азербайджана

    Финансы
    Лента новостей