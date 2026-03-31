На форуме в КНР обсуждено формирование устойчивой экосистемы в банках Азербайджана

В Китае обсуждено формирование устойчивой финансовой экосистемы в банковском секторе Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде в своем выступлении на Форуме финансистов стран Глобального Юга 2026 в Пекине рассказал об инициативах, реализуемых банком для формирования устойчивой финансовой экосистемы и повышения устойчивости финансовых институтов. Он также сообщил о проделанной работе в рамках "Дорожной карты по устойчивым финансам: 2023-2026", применении Зеленой таксономии, интеграции экологических, социальных и управленческих (ЭСУ) рисков в нормативную базу и повышение устойчивости финансовых институтов.

Подчеркнув важность международного сотрудничества, Ш.Махмудзаде отметил инициативу, реализуемую совместно с международными партнерами, которая направлена на согласование и повышение сопоставимости глобальных таксономий.