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На фоне укрепления доллара стоимость золота снизилась

На фоне укрепления доллара стоимость золота снизилась Стоимость золота в четверг утром несколько снизилась под давлением укрепляющегося доллара.
Финансы
30 декабря 2021 г. 09:27
На фоне укрепления доллара стоимость золота снизилась

Стоимость золота в четверг утром несколько снизилась под давлением укрепляющегося доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снижается на 0,3%, или на 5,45 доллара США, до 1 800,25 доллара за тройскую унцию.

На рынке драгоценного металла в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовало укрепление курса американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 96 пунктов.

При более дорогом долларе золото становится менее выгодным активом для обладателей других валют, в результате спрос на него падает.

"Попытки золота начать значимое восстановление остаются неубедительными", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda, ожидая, что драгоценный металл в ближайшее время будет торговаться в пределах 1 790–1 815 долларов за унцию.

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