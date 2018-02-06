На фондовых биржах США произошел самый резкий за последние 6,5 лет спад

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Спад на американских фондовых биржах продолжается из-за опасений инвесторов по поводу повышения процентных ставок в результате ускорения инфляции. Как сообщает Report, вчера отмечался резкий рост продаж акций, начавшихся еще в конце прошлой недели.

Основной фондовый индекс США Dow-Jones снизился на 1 175,21 пункта или 4,6%. Это самое резкое снижение за последние 6,5 лет. В результате индекс Dow-Jones упал на 2 271 пункт или 8,5% по сравнению с максимумом 26 января (26 616 пунктов).

Продажи на фондовых биржах США повлияли и на другие основные фондовые биржи по всему миру. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1 500 пунктов или 6,6%, китайский индекс Shanghai на 3%, до 3 380 пункта. Другие фондовые индексы Азии также показали резкий спад. Текущие фьючерсные контракты свидетельствуют о возможности дополнительного снижения индекса Dow-Jones еще на 2,5%