На 4% повышена заработная плата работников, работающих в государственных органах, но не являющихся государственными служащими

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Повышены должностные оклады работников, работающих в государственных органах, но не являющихся государственными служащими.

Рост распространяется на уборщиц, садовников, сторожей, кочегаров, не имеющих квалификации рабочих.

Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Согласно решению, рост заработной платы составил 4 процента. То есть, работники получающие 125 манатов, начиная с 1 января, будут получать 130 манатов.

Это решение вступает в силу с 1 января 2018 года.