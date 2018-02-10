 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На 4% повышена заработная плата работников, работающих в государственных органах, но не являющихся государственными служащими

    Рост распространяется на уборщиц, садовников, сторожей, кочегаров, не имеющих квалификации рабочих

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Повышены должностные оклады работников, работающих в государственных органах, но не являющихся государственными служащими.

    Рост распространяется на уборщиц, садовников, сторожей, кочегаров, не имеющих квалификации рабочих.

    Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

    Согласно решению, рост заработной платы составил 4 процента. То есть, работники получающие 125 манатов, начиная с 1 января, будут получать 130 манатов.

    Это решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi