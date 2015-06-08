​МВФ: В Азербайджане не ожидается новой волны девальвации

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Прогноз экономического роста Международного валютного фонда (МВФ) для Азербайджана пересмотрен в сторону повышения с 0,6% до 1,8%, в первую очередь, в связи с инвестициями в проект разработки перспективных структур месторождения "Шахдениз"".
Как сообщает Report, об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Раджа Альмарзоги (Raca Almarzoquie): "В начале года мы прогнозировали рост в Азербайджане на уровне 0,6%. Однако затем мы посетили страну, ознакомились с документами и подняли эту цифру до 1,8%. Я считаю, что экономика вырастет за счет инвестиций в проект "Шахдениз"".
На вопрос агентства Report об объемах производства ВВП в 2015 году представитель Фонда ответил, что эта сумма будет равна 66 млрд. манатов: "Мы считаем, что в этом году объем ВВП составит 66 млрд. манатов, в следующем году 68 млрд. манатов. В 2016 году ненефтяной сектор экономики вырастет на 4,5%, общий рост экономики составит 2,8%".
В то же время на вопрос агентства Report Р.Альмарзоги заявил, что МВФ не ожидает новой волны девальвации: "Даже если цены на нефть упадут ниже 50 долларов, новой волны девальвации не ожидается".
Представитель МВФ отметил, что Международный банк Азербайджана представляет серьезный риск для экономики Азербайджана.
Tural İbadlıАвтор новости
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