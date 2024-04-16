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МВФ прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане

МВФ прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 3,5%, в 2025 году - 5%, а в 2029 году - 4%.
Финансы
16 апреля 2024 г. 18:34
МВФ прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 3,5%, в 2025 году - 5%, а в 2029 году - 4%.

Как передает Report, об этом говорится в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook. Годовую инфляцию фонд прогнозирует на 2024 и 2025 годы в 5%.

В октябрьском докладе среднесрочная инфляция на этот год прогнозировалась на уровне 5,6%, а на 2028 год – 4%.

Согласно данным Госкомстата, индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-марте текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 99,7% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,4% по непродовольственным товарам, 102,5% по платным услугам населению.

В Азербайджане в марте 2024 года зафиксирована инфляция на уровне 0,2% против февральской - 0,6%, а за год составила 0,4%.

Правительство Азербайджана на 2024 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,3%.

В 2023 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 8,8%.

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Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanda inflyasiyanın gerilədiyini proqnozlaşdırır

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