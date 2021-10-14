МВФ: Инфляционное давление в мире носит временный характер

Центральные банки стран всего мира внимательно следят за ситуацией вокруг роста инфляции, который носит временный характер.

Центральные банки стран всего мира внимательно следят за ситуацией вокруг роста инфляции, который носит временный характер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, которое было распространено в четверг по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом Международного валютного фонда (МВФ).

"Центральные банки внимательно следят за динамикой цен и могут определить инфляционное давление, которое носит временный характер", - отметили в МВФК.

"Четкое информирование о политических позициях может помочь ограничить негативные побочные эффекты для различных стран. Мы будем продолжать отслеживать и, при необходимости, устранять финансовую уязвимость и риски для финансовой стабильности, в том числе с помощью адресной макропруденциальной политики", - подчеркнули авторы документа - участники нынешних осенних встреч по линии МВФ и Всемирного банка (ВБ).

Они указали, что "восстановление мировой экономики продолжается", однако "различия между экономиками сохраняются, отражая резкие расхождения в доступе к вакцинам [от COVID-19] и политической поддержке". МВФК также подчеркнул необходимость тесно сотрудничать с ВБ в процессе "изучения жизнеспособных вариантов направления СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) через многосторонние банки развития" нуждающимся странам. Участники встреч по линии МВФ и ВБ призвали больше развитых стран передавать СДР бедным государствам после того, как фонд выделил своим членам СДР на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов США, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

Следующая встреча МВФК состоится 21 апреля 2022 года.