МВФ: Центробанку Азербайджана необходимо перейти к гибридному режиму таргетирования инфляции

Позиция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по денежно-кредитной политике является приемлемой, и рекомендуется проявлять осторожность перед дальнейшим ее смягчением.

Позиция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по денежно-кредитной политике является приемлемой, и рекомендуется проявлять осторожность перед дальнейшим ее смягчением.

Как передает Report со ссылкой на отчет Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций в соответствии со статьей IV Соглашения «О создании МВФ», проведенных главой миссии фонда по Азербайджану Анной Бордон в ноябре 2023 года в Баку.

«Инфляция вернулась в целевой диапазон, Центробанк снизил ставки в ноябре 2023 года после ужесточения на 275 пунктов с середины 2021 года по май 2023 года и увеличения резервных требований. Однако инфляционные риски, обусловленные внешними и внутренними факторами, сохраняются. Таким образом, прежде чем рассматривать дальнейшее смягчение, необходимо ужесточение налогово-бюджетной политики, замедление роста доходов и заработной платы, а также отсутствие неблагоприятных шоков цен на продовольствие», - отмечает МВФ.

Экономисты Валютного фонда считают, что ЦБА должен продолжать укреплять механизм денежной трансмиссии: «Запуск новой операционной системы и последующие усилия по сокращению ликвидности приветствуются и привели к улучшению передачи от учетной ставки к межбанковской ставке. Необходимы дальнейшие усилия по усилению воздействия на банковские кредитные ставки, что, наряду с улучшением прогнозирования и коммуникации, поможет проложить путь в средне- и долгосрочной перспективе к большей гибкости обменного курса и гибридному режиму таргетирования инфляции».

По их мнению, прежде чем продолжить смягчение денежно-кредитной политики, необходимо убедиться в том, что недавняя дефляция сохранится: «Инфляция быстро снижается, и ЦБА недавно снизил процентные ставки. Однако перед дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики необходима осторожность. Внешние факторы, которые были основной движущей силой падения инфляции, могут быстро обратить вспять.

Давление внутреннего спроса остается сильным на фоне экспансионистской фискальной политики и устойчивого роста заработной платы и доходов. Укрепление денежно-кредитного трансмиссионного механизма для ускорения перехода к гибридному инфляционному таргетированию должно продолжаться».

МВФ считает, что инфляция в Азербайджане в среднесрочной перспективе останется в пределах целевого диапазона ЦБА. Прогнозируется, что внешняя позиция, поддерживаемая высокими ценами на нефть, останется сильной благодаря положительному сальдо торгового баланса и продолжающемуся накоплению валютных резервов.

“Риски для перспектив остаются в целом сбалансированными, но внешняя неопределенность высока. Обострение войны на Украине и конфликта в Израиле и Газе может привести к росту цен и спроса на углеводороды, что приведет к увеличению экспорта и бюджетных доходов. Однако это также может привести к повышению цен на продовольствие, создавая риски снижения продовольственной безопасности и инфляции. Глобальный спад может негативно повлиять на условия торговли Азербайджана и, наряду со слабостью экономик торговых партнеров и более глубокой геоэкономической фрагментацией, повлиять на перспективы. Внутренние риски для базового прогноза возникают из-за проциклической фискальной политики, фискальных рисков со стороны государственных предприятий и экстремальных климатических явлений, которые могут повлиять на сельскохозяйственное производство, продовольственную безопасность и инфляцию. С другой стороны, мирное соглашение с Арменией потенциально может увеличить торговлю в регионе.

Однако риски инфляции сохраняются как из-за потенциальных внешних шоков, так и из-за сохраняющегося высокого внутреннего спроса. Риски для перспектив остаются в целом сбалансированными, но высокими, что отражает весьма неопределенные внешние события», - говорится в отчете.

Согласно прогнозам МВФ, в 2024 году среднегодовая инфляция в стране составит 4,7%, в 2025 году – 5%, в 2026 году – 4,5%, 2027-2028 годах – 4%. Индекс потребительских цен (на конец периода) в 2024-2025 годах ожидается, что увеличится на 5%, а в 2026-2028 годах – на 4%.

В 2023 году инфляция в Азербайджане составила 8,8% против 13,9% в 2022 году.