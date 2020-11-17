Moody's: В следующем году бюджетное давление в странах СНГ возрастет

Сильные резервы капитала банков ограничат ухудшение качества активов

Долгосрочное укрепление на кредитной основе и циклический подъем экономики в Центральной и Восточной Европе приведет к умеренному сокращению государственного долга в следующем году. Однако кризис в значительной степени исчерпал предыдущие финансовые доходы стран Содружества независимых государств (СНГ), и социальные напряжения усилят бюджетное давление на следующий год.

Об этом говорится в отчете международного кредитного рейтингового агентства Moody's, сообщает Report.

По данным, расширение внешних балансов и хрупкое доверие к местным валютам приведут к спаду рыночных настроений в странах СНГ. В настоящее время более сильные фискальные и внешние буферы изолируют Россию (Baa3, стабильный) от кризиса. Среди стран Центральной и Восточной Европы шаги, предпринятые в последнее время Болгарией (Baa1, стабильный) и Хорватией (Ba2, позитивный) для присоединения к еврозоне, снизят внешнее давление.

На пространстве СНГ угрозой являются новые санкции против России, а повышенная политическая нестабильность в Беларуси (В3, стабильный) и военная напряженность между Арменией (Ba3, стабильный) и Азербайджаном (Ba2, стабильный) несут все больше рисков усиления экономического и финансового давления. Экономический шок, вызванный коронавирусной пандемией, и снижение цен на нефть, еще больше увеличит обесценение выросших вдвое кредитов на пространстве СНГ. Влияние будет разным, только кредитный портфель российских банков более устойчив. Сильные резервы капитала банков ограничат ухудшение качества активов.