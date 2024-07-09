Moody's: Снижение зависимости экономики Азербайджана от доллара сократило уязвимость к внешним рискам

Уменьшение зависимости экономики Азербайджана от доллара сократило подверженность валютных рынков значительной волатильности, что в свою очередь, снизило уязвимость кредитов к внешним рискам.

Уменьшение зависимости экономики Азербайджана от доллара сократило подверженность валютных рынков значительной волатильности, что в свою очередь, снизило уязвимость кредитов к внешним рискам.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's в связи с подтверждением суверенного рейтинга Азербайджана на уровне Ba1 с позитивным прогнозом.

Между тем, долларизация в финансовой системе продолжает снижаться по мере ужесточения пруденциальных мер в отношении валютных рисков банков.

"Одновременно улучшение Центробанком Азербайджана качества регулирования финансового сектора способствует повышению устойчивости банковского сектора, снижая риски условных обязательств для правительства. Качество активов в банковском секторе продолжало улучшаться в последние годы, несмотря на различные шоки, в то время как высокие резервы обеспечивают значительную способность поглощения шоков. Позиции банков по капиталу и ликвидности также оставались устойчивыми, и мы ожидаем их дальнейшего укрепления по мере постепенного внедрения стандартов Базель III", - говорится в отчете.

Moody's считает, что по сравнению с предыдущими шоками меры ЦБА по ужесточению денежно-кредитной политики в период 2022-2023 годов были наиболее эффективными, поскольку более частое повышение ставок с меньшей интенсивностью позволило сдерживать инфляционное давление .

"Повышенная эффективность и доверие к денежно-кредитной политике отражают реформы, которые повышают прозрачность в принятии решений, а также большую проактивность в мониторинге и управлении макропруденциальными рисками. Недавние и текущие усилия по улучшению трансмиссии денежно-кредитной политики через введение новой операционной структуры в конце 2022 года свидетельствуют о приверженности реформам, что должно еще больше повысить эффективность политики и проложить путь к переходу на режим таргетирования инфляции в долгосрочной перспективе", - говорится в отчете.