​Moody's: Рост мировой экономики не вернется к докризисному уровню в ближайшие пять лет

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Moody's усомнилось в возврате роста мировой экономики к докризисному уровню в ближайшие пять лет, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Рост мировой экономики в ближайшее время не вернется к докризисному уровню, считают эксперты международного рейтингового агентства Moody's. В его отчете, который приводит Bloomberg, перечислены факторы, замедляющие развитие экономики.

По оценкам аналитиков Moody's, экономика ведущих стран мира, входящих в G20, не вернется к уровню 2008 года в течение следующих пяти лет. Совокупный рост производства в группе, в которую входят 19 наиболее экономически развитых государств, а также страны еврозоны, составит с 2015 по 2019 год в среднем 3% в год. Это примерно на 0,5 процентного пункта ниже, чем темпы развития их экономик с 1997 по 2007 год.

Факторами, сдерживающими рост мировой экономики, в докладе Moody's названы затянувшееся замедление роста производительности труда, падение экономики Китая, неблагоприятные демографические тенденции и замедление доходов от торговли. Агентство в этом году понизило прогноз роста экономики США, указав на более медленные, чем прогнозировалось, темпы восстановления во втором квартале. При этом оно сохранило на прежнем уровне прогноз роста экономики стран G20 на 2015 год — на 2,7%.

Восстановление экономики США и в меньшей степени еврозоны и Японии будет компенсировано продолжающимся замедлением в Китае, низкими темпами роста или даже спадом в Латинской Америке и скорее стабилизацией, а не быстрым восстановлением в России, полагают эксперты Moody's.