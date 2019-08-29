Moody's: Страны СНГ достигли значительного прогресса в реализации реформ за последние годы

Страны СНГ достигли значительного прогресса в реализации реформ за последние годы, что способствовало повышению оценки эффективности их государственных институтов, хотя и в различной степени.

Как передает Report со ссылкой на доклад международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Как отмечается в отчете, внешние и внутренние вызовы, а также политические события в странах СНГ в 2014-16 гг. стали катализаторами целого ряда государственных инициатив, направленных на устранение кризисных явлений, что привело к ускорению институциональных преобразований и повышению эффективности государственного управления. Тем не менее, качество институтов в странах СНГ остается ниже, чем в других развивающихся регионах, в основном из-за отсутствия верховенства права, коррупции и незавершенного перехода от советской системы, считают аналитики агентства.

«В ряде стран мы ожидаем продолжения реформ, однако в других странах мы отмечаем ослабление импульса к преобразованиям в области экономической политики по мере ослабления внутренних и внешних вызовов», - говорит Эван Уолманн, вице президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s.

В частности, агентство Moody's считает, что в Узбекистане (B1, «стабильный») и Украине (Caa1, «стабильный») на пути реформ стоят трудности их практического внедрения, в Кыргызской Республике (B2, «стабильный») и Молдове (B3, «стабильный») – внутриполитические преграды, а в Казахстане (Baa3, «позитивный») и Азербайджане (Ba2, «стабильный») - снижение побудительных мотивов к проведению реформ по мере восстановления экономик после шоков 2014-16 гг.

«Более того, качество институциональной среды, отражающееся в таких показателях, как контроль над коррупцией и верховенство права, в целом остается низким в странах СНГ, что ограничивает нашу оценку институциональной устойчивости и экономического потенциала этих стран», - добавляет Уолманн.

Даже там, где реформы привели к повышению эффективности государственного управления, достижения в области улучшения институциональной среды были гораздо менее ощутимыми.

В докладе агентства Moody's оценивается эффект от осуществленных и планируемых реформ для кредитоспособности государств, а также перспективы дальнейшего прогресса в регионе.