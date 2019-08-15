Moody's: В ближайшие пять лет в странах СНГ значительно вырастет исламский банкинг

Исламский банкинг значительно вырастет в странах СНГ в ближайшие пять лет с очень низкой базы, чему будут способствовать принимаемые правительствами ряда стран меры, направленные на развитие данного сектора.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

"Лидерами в развитии исламского банкинга среди стран СНГ, вероятно, будут Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан", - отметила младший вице-президент – аналитик агентства Moody's Светлана Павлова, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, в этих странах большую долю занимает мусульманское население, а правительства этих стран стремятся создать благоприятную законодательную и регулятивную базу для развития исламского финансирования.

Правительство Казахстана намерено увеличить долю исламских банковских активов в общем объеме активов банковского сектора с текущих 0,2% до 3% к 2025 году. В Кыргызстане Национальный банк планирует увеличить эту долю с текущих 1,4% до 5% к 2021 году, отмечают в агентстве.

"В большинстве стран СНГ пока существуют регулятивные препятствия, тормозящие развитие исламского банкинга, например, покупка и перепродажа активов, которые являются частью многих стандартных сделок исламского финансирования, облагаются налогами на добавленную стоимость, если только власти специальным распоряжением не освободят эти сделки от налогообложения. В некоторых странах депозиты исламских банков не покрываются государственными системами страхования вкладов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как уточняется в информации, исламские банки не могут пользоваться традиционными линиями ликвидности и фондирования, предоставляемыми центральными банками, поскольку такие линии предоставляются под проценты. Все это означает, что исламские банки имеют более высокую стоимость фондирования и более высокие операционные расходы по сравнению с обычными банками.

"Хотя в России перспективы роста для исламского банкинга слабее, чем в странах Центральной Азии, некоторые банки все же ищут возможность в условиях действующего законодательства удовлетворить потенциальный спрос на продукты и услуги, соответствующие принципам шариата. Например, Сбербанк, крупнейший по активам коммерческий банк в России, заключил ряд сделок с корпоративными клиентами в соответствии с принципами исламского банкинга и в 2019 году запустил цифровой платежный сервис для мусульманского сообщества. Крупнейший банк в Республике Татарстан АК БАРС представил пилотный исламский ипотечный продукт в 2019 году", - говорится в информации.

В Казахстане в настоящее время действует два исламских банка - Al Hilal и Заман-Банк. Среди 28 казахстанских банков они занимают 26-е и 27-е места, соответственно, по размеру активов.