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    Moody's: Кредитный рейтинг Азербайджана не изменился

    Последний раз агентство меняло рейтинг страны в феврале 2016 года

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's не изменило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Moody's, в соответствии с регулярным процессом обновления рейтингов, независимый кредитный рейтинг Азербайджана сохранен на уровне "Ba1" с прогнозом "негативный".

    Напомним, что 5 февраля 2016 года агентство снизило кредитный рейтинг страны с "Baa3" до "Ba1", сохранив стабильным прогноз по рейтингу. 29 апреля 2016 года Moody's снизило прогноз по рейтингу на "негативный".

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