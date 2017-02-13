Moody's: Кредитный рейтинг Азербайджана не изменился

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's не изменило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Moody's, в соответствии с регулярным процессом обновления рейтингов, независимый кредитный рейтинг Азербайджана сохранен на уровне "Ba1" с прогнозом "негативный".

Напомним, что 5 февраля 2016 года агентство снизило кредитный рейтинг страны с "Baa3" до "Ba1", сохранив стабильным прогноз по рейтингу. 29 апреля 2016 года Moody's снизило прогноз по рейтингу на "негативный".