​Moody's: Долговая нагрузка Азербайджана увеличится

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Согласно исследованиям международного рейтингового агентства Moody's, среди стран СНГ наиболее подверглись негативному воздействию от низких цен на нефть Азербайджан, Россия и Казахстан. Среди этих трех стран наиболее зависимой от углеводородов является Азербайджан.

Согласно прогнозам агентства, средние темпы экономического развития в Азербайджане в 2017-2019 годах составят 1,2%, России - 1,5%, Казахстане - 1,7%.

"К концу года прогнозируется рост дефицита госбюджета в Азербайджане до 13% с 5% в 2015 году. Отношение государственного долга к ВВП выросло с 11% в 2014 году до 28% в 2015-ом. В этом году ожидается рост до 30% и стабилизация на этом уровне. Дефицит бюджета будет покрываться за счет не новых заимствований, а активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана", - заявили в агентстве.

Однако ожидается увеличение долговой нагрузки Азербайджана в будущем в связи с тем, что часть дефицита бюджета будет покрыта за счет заимствований.