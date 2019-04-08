АБР приступает к переговорам по выпуску манатных облигаций

С целью обсуждения механизма выпуска и размещения облигаций Азиатского банка развития (АБР), номинированных в национальной валюте, 14 апреля запланирован визит в Баку сотрудников казначейства банка.

Как передает Report со ссылкой на источника на финансовом рынке страны, миссия АБР 15 апреля проведет встречи для обсуждения последующих шагов в данном направлении.

«Практически все соответствующие структуры в Азербайджане одобрили выпуск манатных облигаций, остается обсудить дальнейшую реализацию этих планов», - сказал источник.

Облигации станут альтернативным источником финансирования инвестиционных потребностей частного сектора Азербайджана. Между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики и представителями АБР уже проведен ряд встреч. На встречах, где обсуждались условия возможного сотрудничества фондов развития малого и среднего бизнеса, бизнес-кластеров, была подчеркнута важность расширения сотрудничества с АБР в сфере развития частного сектора, проведен обмен мнениями по перспективам развития связей.

По информации Report, АБР планирует активизировать работу в направлении облегчения доступа к финансам для бизнеса, в связи с чем в Бакинский офис будет направлен опытный сотрудник в области развития операций с частным сектором. До сих пор обсуждения по данному вопросу проводились в рамках визита в Азербайджан миссий из штаб-квартиры или грузинского офиса АБР.

Илаха Мамедли