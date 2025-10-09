Мировой ущерб от киберинцидентов достигает $10 трлн в год
- 09 октября, 2025
- 16:04
Ежегодные киберинциденты во всем мире наносят ущерб в размере $10 трлн.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Aссоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауф Джабаров на финтех форуме (Baku Fintech Forum 2025) в Баку.
По его словам, около $1 трлн из этой суммы приходится исключительно на финансовый сектор.
"В ряде случаев мы рекомендуем использовать облачные решения. Однако потери в данной сфере также значительно растут. Средняя стоимость инцидентов безопасности, затрагивающих платформы облачных решений, составляет $5,17 млн", - отметил Джабаров.
