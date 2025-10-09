Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Мировой ущерб от киберинцидентов достигает $10 трлн в год

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 16:04
    Мировой ущерб от киберинцидентов достигает $10 трлн в год

    Ежегодные киберинциденты во всем мире наносят ущерб в размере $10 трлн.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Aссоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауф Джабаров на финтех форуме (Baku Fintech Forum 2025) в Баку.

    По его словам, около $1 трлн из этой суммы приходится исключительно на финансовый сектор.

    "В ряде случаев мы рекомендуем использовать облачные решения. Однако потери в данной сфере также значительно растут. Средняя стоимость инцидентов безопасности, затрагивающих платформы облачных решений, составляет $5,17 млн", - отметил Джабаров.

    кибербезопасность киберпреступность ущерб
    Hər il kiberhadisələr nəticəsində dünyada qeydə alınan zərərin məbləği açıqlanıb
    Global damage from cyber incidents reaches $10 trillion per year

