Потери мировой экономики от торговой войны США и Китая оцениваются в $850 млрд

Неопределенность торговой политики, вызванная торговой войной США и Китая, может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около 850 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты пришли к выводу, что неопределенность торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-х годов».

В ФРС также считают, что от этой неопределенности пострадает и экономическая активность: предприятия сокращают инвестиции и снижают производство. Специалисты пришли к выводу, что в мировом масштабе влияние торговой войны составит около 1% ВВП. Как уточняет Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в 20 трлн долларов, а мировой ВВП — почти в 85 трлн долларов.

С сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов. На другую группу товаров объемом 250 млрд долларов с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом 75 млрд долларов, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей. В октябре в Вашингтоне запланирован очередной этап переговоров США и КНР