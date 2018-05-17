Минналогов: Операции с криптовалютами следует облагать налогом

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Министерство налогов еще раз заявило о том, что в Азербайджане физические лица, осуществляющие операции по критовалютам, будут привлечены к налогам.

Как сообщает Report, позицию министерства обнародовал заместитель генерального директора департамента Налоговой политики и стратегических исследований Шамиль Арабов.

"В Азербайджане операции с криптовалютами проводят в основном физические лица. Мы считаем, что проводимые этими людьми операции должны быть отнесены к некоммерческой деятельности, эти лица должны встать на учет в налоговых органах и платить налоги по ставкам, применяемым к операциям некоммерческой деятельности", - отметил Ш.Арабов.