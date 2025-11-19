Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Министр: Расходы в рамках "Великого возвращения" достигнут 22 млрд манатов к концу 2025 года

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 12:06
    Министр: Расходы в рамках Великого возвращения достигнут 22 млрд манатов к концу 2025 года

    Расходы на реализацию I Государственной программы по Великому возвращению в Азербайджане достигнут 22 млрд манатов к концу текущего года.

    Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил министр финансов Сахиль Бабаев при обсуждении в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    По его словам, в 2026 году на восстановление освобожденных территорий будет направлено 3,5 млрд манатов - 8,4% бюджетных расходов.

    "С конца 2020 года на восстановительные и строительные работы уже выделено 17,6 млрд манатов, и к концу года эта сумма достигнет 22 млрд. Проект бюджета на 2026 год и среднесрочные параметры расходов предусматривают дальнейшее финансовое обеспечение данного направления", - сказал министр.

    Бабаев отметил, что главным приоритетом бюджета на 2026 год остается I Государственная программа по Великому Возвращению и необходимость ускорить строительство на освобожденных территориях для обеспечения скорейшего возвращения населения.

