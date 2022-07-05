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Министр финансов и глава ЦБА встретились с исполнительным директором МВФ

Министр финансов и глава ЦБА встретились с исполнительным директором МВФ Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и председатель Центрального банка Талех Кязимов провели двусторонние встречи с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и министром финансов Швейцарии Ульрихом Маурер
Финансы
5 июля 2022 г. 10:24
Министр финансов и глава ЦБА встретились с исполнительным директором МВФ

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и председатель Центрального банка Талех Кязимов провели двусторонние встречи с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и министром финансов Швейцарии Ульрихом Маурером.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, встречи прошли 3-6 июля в швейцарском городе Бад-Рагац в рамках заседания, посвященного 30-летию Избирательной группы Международного валютного фонда и Всемирного банка, членом которой является и Азербайджан.

На заседании, посвященном 30-летию Избирательной группы и принятию Азербайджана в МВФ, основное внимание было уделено текущему состоянию мировой экономики, высоким инфляционным тенденциям, вызовам на мировых энергетических и продовольственных рынках, появившимся вследствие российско-украинской войны, а также возможной фискальной и монетарной политике, направленной против этих вызовов.

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Версия на английском языке ФотоMinister of Finance and Chairman of Central Bank meets with Managing Director of IMF
Версия на азербайджанском языке ФотоMaliyyə naziri və Mərkəzi Bankın sədri IMF-nin icraçı direktoru ilə görüşüb

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