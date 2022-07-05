Министр финансов и глава ЦБА встретились с исполнительным директором МВФ

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и председатель Центрального банка Талех Кязимов провели двусторонние встречи с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и министром финансов Швейцарии Ульрихом Маурер

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и председатель Центрального банка Талех Кязимов провели двусторонние встречи с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и министром финансов Швейцарии Ульрихом Маурером.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, встречи прошли 3-6 июля в швейцарском городе Бад-Рагац в рамках заседания, посвященного 30-летию Избирательной группы Международного валютного фонда и Всемирного банка, членом которой является и Азербайджан.

На заседании, посвященном 30-летию Избирательной группы и принятию Азербайджана в МВФ, основное внимание было уделено текущему состоянию мировой экономики, высоким инфляционным тенденциям, вызовам на мировых энергетических и продовольственных рынках, появившимся вследствие российско-украинской войны, а также возможной фискальной и монетарной политике, направленной против этих вызовов.