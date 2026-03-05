Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Министр экономики: Налоговые поступления выросли в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом

    05 марта, 2026
    • 12:35
    В 2025 году налоговые поступления в Азербайджане достигли 16,4 млрд манатов, что стало самым высоким показателем за последние годы.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме в Баку, посвященном вопросам налоговой системы.

    По его словам, по сравнению с 2018 годом общий объем налоговых поступлений увеличился в 2,2 раза, а в ненефтегазовом секторе - в 2,4 раза.

    "В прошлом году доля налоговых поступлений в ВВП составила 12,7%. При этом налоговые поступления ненефтегазового сектора достигли 13% ненефтегазового ВВП. Это соответственно на 3,4 и 2,4 процентного пункта больше по сравнению с 2018 годом", - отметил министр.

    Джаббаров также сообщил, что в 2025 году доля налоговых поступлений в ВВП от частного сектора ненефтегазовой сферы выросла на 2,2 процентного пункта по сравнению с 2018 годом и достигла 9,9%.

    Кроме того, значительный прогресс достигнут в легализации трудовых отношений. В 2025 году доля официальных трудовых договоров в частном ненефтегазовом секторе увеличилась с 38,5% в 2019 году до 54,4%. Общее число трудовых договоров в этом секторе выросло в 1,9 раза, превысив 1 млн, и продолжает оставаться выше показателя государственного сектора.

    İqtisadiyyat naziri: "2018-ci ilə nisbətən vergi daxilolmaları 2,2 dəfə artıb"
