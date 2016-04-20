Министерство налогов Азербайджана внесло ясность в вопрос проверок в маркетах

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ С целью определения оборота в ряде супермаркетов сетей Neptun и Grand проводится хронометражное наблюдение.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в аналитико-информационном отделе министерства налогов Азербайджана.

По заявлению структуры, подобные проверки проводятся в соответствии с Налоговым кодексом: "Как известно, наблюдение хронометражным методом относится к компетенции налоговых органов. Оно проводится с целью выявления и уточнения объема производства или оборота и не препятствует нормальной деятельности налогоплательщика".

Отметим, что сегодня утром министерство налогов приступило к проверкам в сети маркетов Neptun и Grand.

Напомним, что вчера руководители сети супермаркетов Rahat, Bizim, Fresko, Səbət, Makromart, Araz, Neptun, Bolmart и Favorit обратились к министру экономики Шахину Мустафаеву. Предприниматели сообщили, что нынешние налоговые ставки и другие выплаты не позволяют сохранить стабильные цены и после девальвации покупательская способность населения снизилась.