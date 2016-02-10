​Министерство налогов: В прошлом году прогноз по бюджету выполнен на 100%

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал V налоговый форум на тему "Налоговая система Азербайджана: реалии и перспективы". Как сообщает Report, форум открыл заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

Замминистра отметил, что, несмотря на падение нефтяных цен на мировом рынке, в Азербайджане прогноз по поступлениям в бюджет по линии министерства налогов полностью выполнен.

"В прошлом году прогноз выполнен на 100,1%, в бюджет перечислено 7 118,2 млн. манатов. В 2015 году в экономику страны инвестировано свыше 20 млрд. долларов. В прошлом году ВВП вырос более чем на 1%, промышленное производство - 2,4%, ненефтяная промышленность - 8,4%. Количество лицензий сократилось с 59 до 37. Сборы на получение лицензий сократились в 4 раза в регионах и в 2 раза в Баку", - отметил С.Алекперов.