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    Министерство налогов: Услуги такси в Азербайджане не будут облагаться НДС

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    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В последние дни в СМИ распространена информация о том, что за услуги такси в стране будет взиматься НДС в размере 18%. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства налогов.

    Министерство утверждает, что услуги пассажироперевозок, предоставляемые налогоплательщиками страны, не привлекаются к НДС, также НДС не включается в сумму, подлежащую оплате гражданами, которые используют эти услуги.

    "В соответствии с поправками в налоговое законодательство, с 1 января 2017 года НДС взимается за услуги, оказываемые гражданам Азербайджана на территории страны нерезидентами, не имеющими постоянного представительства в Азербайджане.

    НДС не взимается с платежей за услуги такси, оказываемые местными юридическими или физическими лицами, а также местными представительствами иностранных компаний", - говорится в заявлении.

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