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    Министерство налогов рассмотрит предложения предпринимателей в течение месяца

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Представленные азербайджанскими предпринимателями в министерство налогов предложения будут рассмотрены в течение одного месяца.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

    Он также отметил, что предложения налогоплательщиков связаны в основном с безналичными платежами, выдачей документов, налоговым администрированием и налоговым законодательством: 

    "Мы тщательно рассмотрим каждое из этих предложений и в течение месяца представим в соответствующие инстанции. Они будут рассматриваться вместе с бюджетным пакетом". 

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