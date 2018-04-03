Министерство налогов рассмотрит предложения предпринимателей в течение месяца

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Представленные азербайджанскими предпринимателями в министерство налогов предложения будут рассмотрены в течение одного месяца.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

Он также отметил, что предложения налогоплательщиков связаны в основном с безналичными платежами, выдачей документов, налоговым администрированием и налоговым законодательством:

"Мы тщательно рассмотрим каждое из этих предложений и в течение месяца представим в соответствующие инстанции. Они будут рассматриваться вместе с бюджетным пакетом".