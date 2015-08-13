Министерство налогов объявило выговор восьми сотрудникам

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Во втором квартале текущего года по итогам расследования поступивших в Главное управление внутренних расследований жалоб на действие (бездействие) сотрудников налоговых органов, в том числе проведенных в местных налоговых органах мероприятий внутреннего контроля выявлены недочеты в служебной деятельности 27 сотрудников. Как сообщает Report со ссылкой на аналитико-информационный отдел министерства налогов, 13 сотрудников получили выговор, 8 - строгий выговор с последним предупреждением, 1 сотрудник понижен в звании, 1 сотрудник на 6 месяцев переведен на более низкую должность, 2 сотрудника отстранены от должности, 2 вынесено письменное предупреждение.

В целом, по результатам мониторинга выявлено, во второй половине 2015 года структурными подразделениями министерства по внутреннему контролю проведено в целом 523 мероприятия внутреннего контроля, в том числе в местных налоговых органах - 442, в структурных единицах аппарата министерства - 81.