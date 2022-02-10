Министерство финансов выявило нарушения в Минкультуры

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Службой государственного финансового контроля Министерства финансов в Министерстве культуры в прошлом году, в ряде учреждений и организаций не были получены материальные ценности в счет предоплаты и отсут

При проведении контрольных мероприятий, проведенных Службой государственного финансового контроля Министерства финансов в Министерстве культуры в прошлом году, в ряде учреждений и организаций не были получены счета на предоплату материальных ценностей и отсутствовали документы подтверждающие оказание услуг.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, в результате отсутствия значительной части материальных ценностей, подлежащих передаче подведомственным Министерству учреждениям культуры, и непринятия их на баланс, было установлено, что назначение бюджетных средств было перенаправлено должностными лицами Министерства культуры.

Сотрудники Министерства культуры пояснили, что некоторые услуги были оформлены документально, но фактически не были выполнены, средства, перечисленные частным учреждениям, были переданы в наличной форме должностным лицам Министерства, а документы подписаны по поручению руководящих лиц.

В ходе проверки документов по ремонту и строительству объектов культуры, находящихся в ведении Министерства культуры, было установлено, что объем работ был необоснованно завышен, а бюджетные средства были перечислены подрядчикам сверх фактического объема работ.